Метро Санкт-Петербурга не будет работать ночью 9 мая

Стало известно, как будет работать метро 9 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге не будут переводить метро на круглосуточный режим работы в День Победы, 9 мая. Несколько лет назад на "подземке" можно было уехать даже ночью. Однако в этом году от такого подхода решено отказаться.

- Метро не будет работать в круглосуточном режиме, - сообщили "КП-Петербург" в пресс-службе "Петербургского метрополитена". - Станции будут работать по режиму выходного дня. То есть, закроются в первом часу ночи.

Отметим, что обычно станции работают до 00:40. К слову, с 7 по 9 мая проезд в метро для ветеранов и узников концлагерей будет бесплатным. Для этого необходимо будет иметь с собой удостоверение.