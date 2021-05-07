С участников ПМЭФ-2021 потребуют результат теста на коронавирус

Для участия в ПМЭФ-2021 потребуют сделать тест на коронавирус. Фото: forumspb.com

Участникам Петербургского международного экономического форума-2021 предстоит сдать обязательный тест на коронавирус. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе организатора мероприятия. Платить собственные деньги за анализ не придется – процедуру можно пройти бесплатно в аэропорту Пулково, на Московском вокзале или даже в отелях.

- Результаты тестирования будут действительны в течение всего периода проведения форума, итоги анализа автоматически загрузится в систему аккредитации и при его отрицательном значении активирует бейдж для доступа на площадку, - передает пресс-служба ПМЭФ-2021.

К слову, при входе на территорию «Экспофорума» волонтеры будут измерять температуру всех участников. Если она выше 37,1 градуса, то дорога на выход.