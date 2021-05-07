В Петербург поступили еще 18,3 тысячи доз вакцины от коронавируса «Спутник V»

В Петербург привезли новую крупную партию "Спутника V". Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В пятницу, 7 мая, в Санкт-Петербург привезли очередную партию вакцины от коронавируса «Спутник V» – новенькие 18,3 тысячи доз. Пока что он гораздо популярнее своего «коллеги» «ЭпиВакКороны». При этом в поликлиниках остается еще много комплектов прививки, власти продолжают твердить, что при текущей инфраструктуре темпы вакцинации могут быть куда лучше.

- Новую поставку в данный момент принимают на Фармбазе. В поликлиниках остается 107 тысяч доз, на Фармбазе – 94 тысячи комплектов доз, - передает пресс-служба Смольного.

Добавим, что вакцинация успешно идет и на дому, но только инвалидов и маломобильных жителей Санкт-Петербурга. Таковых привилось уже больше 700 человек.