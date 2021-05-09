Башня «Лахта Центра» окрасилась в цвета георгиевской ленты

"Лахта Центр" как будто обернули георгиевской ленточкой. Фото: vk.com/sosedi_kvartala_primorskiy

Башня «Лахта Центра» в ночь на 9 мая окрасилась в цвета георгиевской ленты. 460-метровая высотка оказалась как будто обернута оранжево-черной лентой. Фото акции ко Дню Победы сделали жители Приморского района.

- В ночь с 8-го на 9 мая «Лахта-Центр» украсила георгиевская ленточка, - сообщает паблик «Соседи СПЧ. Приморский район» ВКонтакте.

Напомним, что по программе празднования Дня Победы в Петербурге запланирован военный парад на Дворцовой площади, но без массового шествия и проведения акции «Бессмертный полк» - по санитарным соображениям она перенесена в онлайн. Центр города уже перекрыт для движения.

Также 9 мая будут зажигать факелы на Ростральных колоннах, а вечером, в 22:00, от стен Петропавловской крепости прогремит салют с фейерверком.