Еще 729 человек заболели коронавирусом в Петербурге за сутки

Уровень заражаемости пока остается на прежнем уровне. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще 729 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждены в Петербурге на утро 9 мая. Такие данные приводит портал «Стопкоронавирус» со ссылкой на данные региональных оперативных штабов. Это примерно тот же уровень, что и в последние дни.

За минувшие сутки также подтверждена смерть от коронавируса еще 37 жителей Северной столицы, а 821 пациент благополучно излечился от опасной болезни

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 422 211 горожан, переболели 382 559, а скончались - 13 522.

В активной фазе заболевания в Петербурге находятся 26 130 человек, обследование на ковид за сутки прошли 16 210 человек.