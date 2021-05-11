Серийного насильника-педофила поймали в Выборге

Полиция задержала таксиста, подозреваемого в двух изнасилованиях школьниц. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выборгские сыщики нашли и задержали серийного насильника, который нападал на девочек подростков в парках города. В руках полиции оказался молодой гражданин Армении, работающий таксистом.

- 15 апреля 2021 года около 23 часов в полицию обратилась жительница Выборга, которая сообщила о том, что в этот же день в период с 21:00 до 22:00 в парковой зоне неизвестный преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении ее дочери 2004 года рождения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

22 апреля в полицию пришла еще одна мать, дочь которой изнасиловали в парке. Причем на этот раз преступник угрожал девушке ножом.

Поиски подозреваемого заняли около двух недель и вечером 9 мая был задержан 23-летний таксист-мигрант. Ему грозит от восьми до пятнадцати лет лишения свободы.