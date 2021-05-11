Суд арестовал петербуржца за попытку убийства 93-летнего пенсионера

Суд арестовал на 2 месяца петербуржца за попытку убийства 93-летнего пенсионера Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга во вторник, 11 мая 2021 года, арестовал мужчину, который избил 93-летнего отца своей возлюбленной, а также угрожал убить его. Жестокую расправу над пенсионером обвиняемый устроил накануне Дня Победы.

- В полдень 8 мая обвиняемый, имея умысел на убийство пенсионера, побил 93-летнего мужчину руками по голове и туловищу. В результате у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб левой половины грудной клетки, - сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В суде задержанный вину свою полностью признал. Однако против заключения под стражу возражал, заявляя, что проживает в Петербурге и скрываться от следствия не собирается.

Тем не менее суд принял решение отправить обвиняемого в СИЗО вплоть до 9 июля 2021 года.