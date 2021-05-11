Ученый рассказал, сколько продержится аномальная жара в Санкт-Петербурге

Жара в Санкт-Петербурге продлится до 14 мая, обещают ученые. Фото: Артем КИЛЬКИН

Аномальную жару, накрывшую Санкт-Петербург в последние дни, осталось терпеть недолго – уже к четвергу, 13 мая, температура снизится, а ясное небо затянется облаками. Об этом «Комсомолке» во вторник, 11 мая, рассказал доктор географических наук, профессор Российского гидрометеорологического университета Валерий Малинин.

- Можно с уверенностью заявить, что пик жары придется на среду, 12 мая, - отмечает ученый. – Вполне вероятно, что температура может достичь экстремальных значений, превысить 26 градусов и тем самым побить абсолютный рекорд – то есть, 12 мая может стать самым жарким днем в Санкт-Петербурге за всю историю метеонаблюдений.

Ну а дальше начнется похолодание. Уже к концу недели в Северной столице посмурнеет, местами пройдут дожди, а температура воздуха опустится до вполне комфортных и нормальных для середины мая +18, +20 градусов. Впрочем, как долго продержится такая погода, пока сказать не может никто – а потому ученые не исключают возникновение новых (таких же теплых либо холодных) метеорологических аномалий.