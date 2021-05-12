В Зеленогорске хозяин горевшего автосервиса выкатил машины на улицу и умер

Хозяин автосервиса погиб при пожаре в Зеленогорске. Фото: vk.com/club18050099

Трагедией, по словам очевидцев, закончился пожар в Зеленогорске. Вечером 11 мая здесь вспыхнуло здание станции техобслуживания. Хозяин автосервиса помогал выкатывать наружу клиентские машины, но потом у мужчины не выдержало сердце.

- Проезжали мимо. Уже потушили. НО, НО погиб хозяин автосервиса. Со слов коллег, успел выкатить пять автомобилей и умер от инфаркта. Вечная память! - пишут местные жители в паблике «Зеленогорские сплетни» ВКонтакте.

По их словам, хозяина СТО знали и любили многие. Зеленогорск - город маленький и тут почти все знакомы: «Господи! Дядя Сеня! С самого детства помню его добрую улыбку... Жаль, очень жаль» ; «Любим, помним, скорбим! Вечная память».

Также жители Зеленогорска отмечают о громких хлопках, произошедших во время сильного пожара. На то, чтобы потушить огонь, ушло почти три часа.

- 11 мая в 22:18 поступило сообщение о пожаре по адресу: Курортный район, улица Любимая, дом 22.По всей площади в 320 кв. метров горел 1-этажный автосервис, крытый железом. В 01:00 пожар ликвидирован. Привлекалось четыре единицы техники и 20 человек личного состава, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.