Беглов возложил цветы к стихийному мемориалу в память погибших в Казани школьников

Александр Беглов почтил память погибших в Казани школьников / Фото: Смольный

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду, 12 мая 2021 года, возложил цветы к зданию представительства Татарстана в Северной столице на 11-линии Васильевского острова, где накануне образовался стихийный мемориал после жуткой трагедии в Казани - в результате стрельбы, которую устроил 19-летний парень, погибли девять человек.

- Очень тяжело осознавать, что от бесчеловечных, преступных действий погибли дети. В эти трудные дни мы вместе с вами. Примите наши самые глубокие слова сочувствия и поддержки, - выразил соболезнования президенту Татарстана Беглов.

Также накануне губернатор поручил устроить проверки, а также усилить безопасность в школах Северной столицы.

Напомним, трагедия произошла в гимназии 175. 19-летний парень пришел в школу с оружием и убил семь детей и двух учителей. Более 20 человек ранены.