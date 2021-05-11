Беглов поручил усилить меры безопасности в петербургских школах после трагедии в Казани

Александр Беглов распорядился усилить меры безопасности в петербургских школах Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил усилить меры безопасности в городских школах, а также провести комплексную проверку после трагедии в Казани, произошедшей утром 11 мая 2021 года. Напомним, 19-летний парень пришел в гимназию №175 и устроил бойню. Погибли девять человек.

- Трагедия в Казани показала, что этот вопрос постоянно должен быть в поле зрения руководства школ и Комитета по образованию. Родители, отправляя ребенка в школу, должны быть уверены, что он там в полной безопасности, - сказал губернатор.

Сейчас во всех школах Петербурга усилен контроль на входе, проходят внеплановые проверки комплексных систем обеспечения безопасности, проверяются все территории вокруг учебных заведений, а также проводится дополнительный инструктаж работников школ и гимназий.

- В настоящий момент безопасность 100% петербургских школ обеспечены профессиональной физической охраной. За безопасностью детей и взрослых следят специалисты 93 частных охранных предприятий, - рассказали в Смольном.

Вооруженный 19-летний Ильназ Галявиев вошел в школу №175, в которой учился четыре года назад. В одном из классов парень начал стрелять. Жертвами страшной бойни стали девять человек, семеро из них дети. Еще около 20 человек ранены, многие из них тяжело.

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