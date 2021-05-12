"Петроэлектросбыт" опроверг приостановку включения платы по капремонту в квитанциях в Петербурге

Договор между «ЕИРЦ Петроэлектросбыт» и ФКР действует без изменений Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С мая 2021 года в Санкт-Петербурге появился новый порядок оплаты взносов за капитальный ремонт. Теперь плата включается в единую квитанцию вместе с "Петроэлектросбытом". Однако сначала среди горожан появилось много нареканий, так как некоторые нашли в своих платежках несуществующие долги, а при оплате с абонента бралась комиссия. После в СМИ стали появляться сообщения о том, что якобы "Петроэлектросбыт" и Фонд капитального ремонта приостановил договор. Однако в компании это опровергли.

- "ЕИРЦ Петроэлектросбыт", выступая расчетным центром ЖКУ, выставляет единый платежный документ, включающий в себя суммы к оплате за потребленные услуги, а также взнос на капитальный ремонт, - пояснили в компании.

Так, единая квитанция выставляется на основе договоров, заключенных между расчетным центром и поставщиками ЖКУ, а также Фондом капитального ремонт. Приостановки договора между структурами не было.