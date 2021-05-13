В Ленобласти помощнику машиниста, спрятавшему труп в товарном вагоне, дали 5,5 лет тюрьмы

Суд вынес приговор железнодорожнику, убившему знакомого. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лодейнопольский городской суд Ленинградской области вынес приговор местному жителю, работающему помощником машиниста на железной дороге, который в декабре 2019 года убил собутыльника и спрятал тело в товарном вагоне. Труп случайно нашли уже на другой станции.

- С целью сокрытия следов злоумышленник предложил своим знакомым спрятать труп в грузовом вагоне на железнодорожной станции Лодейное поле, что и было сделано. Через несколько дней труп потерпевшего обнаружили работники железной дороги в Волхолвстрое, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, причиной гибели стали удары в лицо кулаком. А разгоряченные спиртным собутыльники решили скрыть следы преступления. Соучастники убийства были осуждены год назад, но отделались штрафами за сокрытие инцидента, а главный подсудимый ближайшие 5,5 лет проведет в колонии строгого режима.