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Происшествия13 мая 2021 16:15

В Ленобласти помощнику машиниста, спрятавшему труп в товарном вагоне, дали 5,5 лет тюрьмы

Тело убитого нашли на станции Волховстрой, куда оно приехало из Лодейного Поля
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Суд вынес приговор железнодорожнику, убившему знакомого.

Суд вынес приговор железнодорожнику, убившему знакомого.

Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Лодейнопольский городской суд Ленинградской области вынес приговор местному жителю, работающему помощником машиниста на железной дороге, который в декабре 2019 года убил собутыльника и спрятал тело в товарном вагоне. Труп случайно нашли уже на другой станции.

- С целью сокрытия следов злоумышленник предложил своим знакомым спрятать труп в грузовом вагоне на железнодорожной станции Лодейное поле, что и было сделано. Через несколько дней труп потерпевшего обнаружили работники железной дороги в Волхолвстрое, - сообщает пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры.

По версии следствия, причиной гибели стали удары в лицо кулаком. А разгоряченные спиртным собутыльники решили скрыть следы преступления. Соучастники убийства были осуждены год назад, но отделались штрафами за сокрытие инцидента, а главный подсудимый ближайшие 5,5 лет проведет в колонии строгого режима.

Криминал