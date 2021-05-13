Смольный прокомментировал просьбу привиться от коронавируса районным чиновникам

В Смольном объяснили, почему попросили глав районных администраций Петербурга привиться от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный попросил глав районных администраций активнее прививаться от коронавируса, а также подтолкнуть на этот шаг своих подчиненных. Соответствующее письмо от вице-губернатора Олега Эргашева недавно разлетелось ко всем чиновникам. Факт этого подтвердили «КП-Петербург» в Смольном. Причина наставления проста – в городе растет заболеваемость коронавирусом после майских праздников, за неделю зараженных стало больше на 40%.

- Основный посыл письма от вице-губернатора – активизировать проведение разъяснительной работы и прививочной кампании в районах Петербурга, в том числе сотрудников районных администраций. Повод – опасность повышения уровня заболеваемости, - объяснили «Комсомолке» в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Напомним, власти Северной столицы последний месяц твердят о том, что темпы вакцинации в городе могут быть ускорены минимум в 1,5 раза, инфраструктура это позволяет, но жители не торопятся вакцинироваться.