739 человек заболели и 35 умерли от коронавируса в Петербурге на 14 мая 2021 года

Более 730 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в Петербурге 14 мая Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пандемия в Санкт-Петербурге находится в нестабильном положении. С начала месяца в городе наблюдался небольшой спад распространения инфекции, однако после окончания длинных выходных кривая заражений снова поползла вверх. Так, на пятницу, 14 мая 2021 года, в городе зафиксировано 739 новых случаев заболевания коронавирусом.

- По последним данным с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 425 866 случаев заражения коронавирусом. Из них умерли 13 692 человек, 35 скончались за минувшие сутки, выздоровели 387 239 пациентов, 1164 были выписаны накануне, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Петербурге на 14 мая 2021 года / Фото: Яндекс

За минувшие сутки в Петербурге также увеличилось количество обследований на наличие инфекции. Накануне анализы сдали более 30 тысяч человек. Также по сравнению с прошлой неделей в городе на 40 процентов выросло число больных коронавирусом, а госпитализаций - на 32 процента.

Пандемия также влияет не только на физическое здоровье, но и душевное. Психиатры отмечают, что человечеству грозит эпидемия психиатрических расстройств.

В Ленинградской области за минувшие сутки заболели еще 85 человек. Всего за пандемию заражены – 43 726, умерли – 1284, выздоровели 40 984.