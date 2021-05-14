Количество обследований на коронавирус резко выросло в Петербурге на 14 мая

Более 30 тысяч человек сдали анализы на коронавирус в Петербурге на 14 мая Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге после длинных майских выходных неожиданно выросло количество обследований на коронавирус. Последние пару месяцев ежедневно анализы сдавали по 8-15 тысяч человек. Но по данным Смольного на 14 мая 2021 года за минувшие сутки тестирование прошли более 30 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 30133 человека. Еще 12,6 тысяч горожан обратились в единую службу по вопросам инфекции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также в комитете по здравоохранению отмечают, что за неделю в Петербурге на 40 процентов выросло число больных коронавирусом по сравнению с прошлым четвергом. Количество госпитализаций за это время также увеличилось на 32 процента. В стационарах сейчас свободно 15 процентов "ковидных" коек.

Пандемия также влияет не только на физическое здоровье, но и душевное. Психиатры отмечают, что человечеству грозит эпидемия психиатрических расстройств.