Видео момента ДТП, где иномарка влетела в пару на электросамокате, опубликовали в Сети

Видео ДТП кроссовера и электросамоката в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

«Дорожный инспектор» на своей странице во «Вконтакте» опубликовал видеозапись момента жесткого ДТП, в котором водитель кроссовера влетел в девушку и парня, двигавшихся по тротуару на электросамокате. Напомним, пенсионер выезжал со двора и, судя по всему, не заметил пешеходов на двухколесном транспорте.

- ДТП произошло около 16:10 на проспекте Стачек, д. 84. Водитель, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на двух пешеходов, передвигавшихся на самокате, - сообщает «Дорожный инспектор»

О состоянии здоровья пострадавших официально не говорится. На видеозаписи видно, что одному из них точно досталось сильнее – тому, кто вылетел на проезжую часть. После наезда на молодых людей водитель зачем-то сдал назад и переехал самокат, от чего в воздух подлетел рюкзак, привязанный к рулю.