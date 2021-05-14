В Петербурге пенсионер на кроссовере влетел в пару самокатчиков на тротуаре

В Санкт-Петербурге иномарка влетела в самокатчиков, выезжая со двора. Фото: vk.com/spb_today

В Санкт-Петербурге продолжаются жесткие ДТП с электросамокатами. На этот раз на проспекте Стачек водитель кроссовера «Рено Дастер» влетел в девушку и парня, которые ехали на двухколесном транспорте по тротуару. Фотографии с места серьезной аварии появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, за рулем иномарки находился пенсионер. Рядом с ним сидела женщина в возрасте.

- Пара на «Дастере» подбила каршеринговый самокат на Стачек, 82. Самокатчиков не видно, кажется, они ретировались, - пишет местный житель Маргарита.

По предварительной информации, кроссовер выезжал со двора и по неизвестной причине не уследил за движением пешеходов. Официальных данных о состоянии пострадавших пока что нет. На месте работают инспекторы ГИБДД.

Ранее в Петербурге приняли новые правила пользования каршеринговыми электросамокатами. Теперь арендаторам разрешается гнать по тротуару со скоростью не более 15 км/ч. К тому же запрещается парковаться на пути следования пассажиров общественного транспорта. Нарушителям грозит блокировка со стороны сервиса аренды самокатов.

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