Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество17 мая 2021 11:12

Машину отца Виктора Цоя нашли в Петербурге

83-летний Роберт Максимович забыл, где припарковал автомобиль
Авторы (2):
Роман ЛЯЛИНРоман ЛЯЛИН
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Петербурге нашли "угнанную" машину отца Виктора Цоя

В Петербурге нашли "угнанную" машину отца Виктора Цоя

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История с угоном автомобиля "Фольксваген" отца лидера группы "Кино" Роберта Цоя закончилась успешно. Машину быстро нашли. Напомним, утром в свой день рождения, 15 мая 2021 года, Роберт Максимович вышел из дома и не обнаружил свой автомобиль. Обеспокоенный пенсионер позвонил в полицию и заявил об угоне. Но оказалось, что отец Цоя просто забыл, что припарковал авто в другом месте.

- Машину нашли через несколько метров, забыл, где оставил, - пояснил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ранее "Комсомолка" связывалась с Робертом Максимовичем, чтобы узнать подробности об угоне. Однако тот разговаривать об инциденте отказался. По всей видимости, тогда он уже знал, что с машиной все в порядке.