Машину отца Виктора Цоя нашли в Петербурге

В Петербурге нашли "угнанную" машину отца Виктора Цоя Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

История с угоном автомобиля "Фольксваген" отца лидера группы "Кино" Роберта Цоя закончилась успешно. Машину быстро нашли. Напомним, утром в свой день рождения, 15 мая 2021 года, Роберт Максимович вышел из дома и не обнаружил свой автомобиль. Обеспокоенный пенсионер позвонил в полицию и заявил об угоне. Но оказалось, что отец Цоя просто забыл, что припарковал авто в другом месте.

- Машину нашли через несколько метров, забыл, где оставил, - пояснил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Ранее "Комсомолка" связывалась с Робертом Максимовичем, чтобы узнать подробности об угоне. Однако тот разговаривать об инциденте отказался. По всей видимости, тогда он уже знал, что с машиной все в порядке.