У отца Виктора Цоя угнали машину в Петербурге в день рождения

У отца Виктора Цоя в Петербурге угнали машину Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге у 83-летнего Роберта Цоя, отца знаменитого музыканта группы "Кино" Виктора Цоя, угнали автомобиль. Причем, кража произошла прямо в день рождения Роберта Максимовича - 15 мая 2021 года. Заявление в полицию пенсионер подал вечером на следующий день.

- Заявитель рассказал, что машина пропала в ночь на 15 мая с проезжей части у дома 124/1 по Гражданскому проспекту, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Роберт Максимович рассказал, что заметил пропажу своего синего "Фольксвагена" 2012 года выпуска в 8 часов утра, когда вышел из дома. Ущерб составил 245 тысяч рублей.

"Комсомолка" дозвонилась до Роберта Цоя, однако разговаривать об угоне автомобиля он не захотел.

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года. Его отец все это время живет в Санкт-Петербурге. Последние годы пенсионеру приходится переживать много стресса из-за творчества и памяти своего известного сына рок-музыканта. Так, в прошлом году начался скандал из-за фильма Алексея Учителя "Цой", после того, как сын лидера группы "Кино" написал обращение первым лицам государства с просьбой не выпускать ленту на экраны. Однако Роберт Максимович позже заявил, что он судиться не будет.

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