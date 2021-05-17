Телефонные мошенники увели у 83-летней пенсионерки из Петербурга 200 тысяч рублей

Мошенники похитили у пенсионерки все ее сбережения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Очередной случай мошенничества, жертвами которого стал пенсионер, произошел в Петербурге. Неизвестный позвонил доверчивой женщине и сообщил, что с ее карты некто пытается похитить деньги. А дальше - стандартная ловушка: чтобы этого не произошло, «благодетель» посоветовал перевести средства якобы на безопасный счет.

- Потерпевшая через терминал перечислила 200 000 рублей на указанные ей неизвестным счета, - сообщает источник «КП» в правоохранительных органах.

Возбуждено уголовное дело.

Редакция «КП-Петербург» напоминает читателям о бдительности при подобных звонках. При упоминании в телефонном разговоре сотрудниками банка неких неизвестных, которые якобы пытаются списать денежные средства или «производят подозрительные операции», необходимо немедленно прекратить разговор, а номер звонившего внести в специальную базу, которая имеется в приложении банков или позвонить им в колл-центр и сообщить о мошенниках и продиктовать номер телефона звонившего.