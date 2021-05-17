Задержанный за избиение писателя Валерия Айрапетяна на Невском проспекте признался в содеянном

Задержан подозреваемый "самокатчик", избивший писателя в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция оперативно нашла и задержала "банду самокатчиков", устроивших беспредел на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Ночью 14 мая несколько парней гоняли на электросамокатах по тротуарам в центре города, сбили несколько человек, а писателю Валерию Айрапетяну и вовсе сломали три ребра. Среди задержанных - трое парней от 19 до 21 года. Один из них признался в участии в драке на камеру.

- Я подтверждаю, что мог нанести телесные повреждения неизвестному мужчине. От органов следствия скрываться не намерен и сотрудничать я готов, - пояснил молодой человек.

Из "банды" задержаны трое парней: 19-летний студент колледжа, 21-летний студент вуза и 20-летний ученик девятого класса школы. Двух старших пока что отправили в изолятор временного содержания. В отношении парней возбуждено уголовное дело о хулиганстве, за что им грозит до 7 лет тюрьмы.

Напомним, что дело на особый контроль взял председатель следственного комитета Александр Бастрыкин.