"Банду самокатчиков", подозреваемых в серийных наездах, задержали в Петербурге

Задержаны подозреваемые в избиении на Невском проспекте писателя Валерия Айрапетян Фото: принтскрин видео.

Дело хулиганов-самокатчиков, устроивших серию наездов на людей на Невском проспекте Санкт-Петербурга, продвигается. В ночь на 17 мая 2021 года следственный комитет поместил в изолятор временного содержания двух парней из этой "банды": 20-летнего школьника и 21-летнего студента. Еще одного участника потасовки задержали, но после отпустили под обязательство о явке. Дело получило большую огласку, так как горожан возмутило поведение парней: ребята гоняли по тротуару, сбивали людей и устроили драку.

- По данным следствия, вечером 13 мая на Невском проспекте на пешеходном тротуаре, двигаясь на значительной скорости, совершили столкновение с неустановленным мужчиной, после чего скрылись с места происшествия. Позже, в 2 часа ночи там же на Невском они сбили 41-летнего мужчину, после чего его избили руками и ногами, - рассказали в следственном комитете.

Писатель находится в больнице со сломанными ребрами Фото: СОЦСЕТИ

Избитым оказался писатель-прозаик Валерий Айрапетян. В ту ночь мужчина вышел в соседний супермаркет, но с покупками домой так и не вернулся. "Банда самокатчиков" сломали ему три ребра, да так, что осколки попали в легкое. Сейчас Айрапетян в больнице.

Среди задержанных изначально оказались 19-летний студент третьего курса колледжа, а также 20-летний гражданин Азербайджана, ученик девятого класса школы. Парней отпустили под обязательство о явке. На следующий день школьник пришел в следственный комитет с другим другом, который тоже участвовал в потасовке на самокатах. Им оказался 21-летний студент петербургского университета.

Остальных лихачей на самокатов разыскивают. Парням по статье за хулиганство грозит до семи лет тюрьмы.

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