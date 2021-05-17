Водителя BMW, устроившего потасовку с подростком на тротуаре в Петербурге, арестовали на 10 суток

На 10 суток арестован​ водитель​ «БМВ», устроивший конфликт с подростком на тротуаре Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Санкт-Петербурга арестовал водителя BMW, устроившего потасовку с подростком, попросившего его не ездить по тротуару. На заседании, прошедшем 17 мая 2021 года, было принято назначить мужчине 10 суток административного ареста. 25-летний владелец иномарки не только угрожал школьнику, но и сидел за рулем без водительских прав.

- 16 мая полицейскими Красногвардейского района был задержан 25-летний водитель BMW, устроивший конфликт с подростком, который отказался пропускать водителя немецкой иномарки, заехавшего на тротуар. Нарушитель был доставлен в полицию, где в отношении него составили сразу несколько административных протоколов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Полиция подала ходатайство за арест мужчин. Кроме того, в ближайшем будущем его ждет перспектива стать фигурантом еще и уголовного дела.