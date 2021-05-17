Полиция задержала хама на BMW, наехавшего на подростка на тротуаре в Петербурге

Установлен и привлечен к ответственности водитель «БМВ», устроивший конфликт с подростком на тротуаре в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга задержала водителя BMW, наехавшего на подростка, попросившего того не ездить по тротуару. Проверка инцидента началась 16 мая 2021 года, когда в социальных сетях появилось видео, снятое на камеру пострадавшим мальчиком. На кадрах конфликт между мужчиной на иномарке и подростком: 17-летний мальчик вежливо просил водителя покинуть участок, предназначенный для пешеходов.

- Проезжая часть там. Здесь ножками ходить надо, - указал подросток на тротуар. - Интеллигентно вас прошу, пожалуйста, покиньте тротуар. Уважайте других.

Парень перекрыл проезд BMW, однако водитель пытался проехать дальше, упираясь в ноги подростка.

- Я же уважаю вас, не оскорбляю, а прошу покинуть тротуар, - обратился мальчик к водителю.

Мужчина вышел из машины, но интеллигентный разговор не поддержал. Используя нецензурную брать, водитель стал угрожать подростку.

Позже поступило заявление в полицию от матери мальчика, которая рассказала, что данный мужчина угрожал ее сыну, вырвал из его рук телефон и выбросил в кусты. Оперативники выяснили, что инцидент произошел еще 14 мая у дома 65 по шоссе Революции.

- Личность владельца BMW установили. Им оказался 25-летний житель Красногвардейского района. Выяснилось, что мужчина не в первый раз нарушает правила дорожного движения: ранее он уже был лишен прав, но попросту не сдал водительское удостоверение. Водитель был доставлен в полицию, где в отношении него составлены сразу несколько административных протоколов, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленобласти.

Материалы дела уже переданы в суд, который состоится 17 мая. Полицейские будут ходатайствовать о назначении водителю наказания в виде административного ареста.

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