Статую «Девушка с веслом» на Каменном острове заменили живой моделью

Фото: instagram.com/p/CO9yxiKLYzE

В минувшие выходные знаменитую скульптуру «Девушка с веслом» решили вернуть на прежнее место. В виде живой модели она взошла на пустующий постамент на Каменном острове. Акцию «Девушка с веслом. Возвращение» провели сап-сёрферы, о чем сами рассказали на своей страничке в Instagram.

- Девушка, покрытая белой краской, подплыла на сапе к острову и вышла на берег, - говорится в описании к публикации. - Целью акции было привлечение внимания к проблеме исчезновения символов город с культурно-исторической карты Петербурга.

Напомним, что статью «Девушка с веслом» пришлось убрать в феврале этого года из-за постоянных нападений вандалов. Сейчас она находится на реставрации, после которой е хотят установить на закрытой территории Университета физической культуры, спорта и здоровья им. Лесгафта.