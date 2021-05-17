Больница имени Семашко вернется к приему больных коронавирусом из-за нехватки коек в Петербурге

В Петербурге вводят дополнительные койки для больных коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге вновь перепрофилировали больницу №38 имени Семашко к приему больных с коронавирусом. В медучреждении готовы 260 мест для зараженных. Власти приняли это решение из-за нехватки инфекционных коек в городе – их 11%, а необходимый минимум по канонам Минздрава должен составлять не менее 20%.

Кроме этого в помощь пойдут и дополнительные 102 койки из Госпиталя для ветеранов войн, где есть корпус-трансформер. Не обойдется и без задействования павильона №5 «Ленэкспо» - всего там 295 мест для пациентов, но пока пригодятся около 100.

- За неделю число новых случаев заболевания возросло на 3,5%, госпитализаций - на 27%. Интенсивность распространения коронавирусом растет. Основной мерой, позволяющей снизить риски ухудшения ситуации с распространением коронавируса, все еще является массовая вакцинация, - сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.