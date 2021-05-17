Жители дома-памятника из центра Петербурга пожаловались на срез балконов

Петербуржцы пожаловались на срез балконов по адресу 4-я Советская, 31-33. Фото: vk.com/mytndvor

Жители исторического дома на 4-й Советской улице пожаловались в соцсетях на срез балконов. Градозащитники выяснили, что конструкции убирают по заказу Жилищного агентства Центрального района. По словам жильцов дома-памятника, деньги за демонтаж могла бы пойти на ремонт и реставрацию балконов.

Жители жалуются на нецелесообразность траты денег. Фото: vk.com/mytndvor

- Как оказалось, снос 33-х балконов производится по заказу Жилищного агентства Центрального района. В среднем, демонтаж каждого обойдется бюджету в 111 305 рублей! Если процесс уничтожения без одновременного восстановления не остановить сейчас, то через пару лет уже будет нечего спасать! – возмущенно пишут жители домов 31-33 на 4-й Советской в сообществе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Напомним, ранее «КП-Петербург» собрала всю последнюю информацию о новых квитанциях за капитальный ремонт. Вопросов у горожан много – комиссия, странные двойные начисления и прочее.