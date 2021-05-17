Госпитализированный солист балета Мариинского театра был пьян до получения травмы головы

Артиста Мариинского театра Давида Залеева обнаружили пьяным и с пробитой головой. Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» узнала подробности тяжелейшей травмы солиста Мариинского театра. Напомним, 31-летнего Давида Залеева госпитализировали с пробитой головой. Артиста балета ввели в искусственную кому, за его жизнь борются медики. Родственники Давида подозревают, что он упал. Вероятно, с электросамоката. Источник «Комсомолки» из правоохранительных органов добавил еще одну важную деталь.

- Мужчину нашли в состоянии острого отравления алкоголем, тяжелой степени. Его нашли поздней ночью 13 мая у одного из домов на Лермонтовском проспекте. Опрашивать его было невозможно – закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Видеонаблюдения на месте нет, обстоятельства происшествия все еще устанавливаются, - рассказал источник «КП».

Добавим, что родственников в Петербурге у Давида нет. Сам он из Северной Осетии. Из-за тяжелой травмы Залеева Мариинский театр срочно перенес часть спектаклей.