«Классика на Дворцовой» пройдет в этом году с ограничениями

Концерт "Классика на Дворцовой" в Петербурге пройдет с ограничениями Фото: Александр ГЛУЗ

В Санкт-Петербурге в День города 28 мая пройдет традиционный гала-концерт «Классика на Дворцовой» в режиме «оффлайн», однако в этом году его проведут с ограничениями, сообщает пресс-служба Смольного.

«В этом году мы сделали все возможное, чтобы петербуржцы и гости города вновь услышали лучшие голоса мира «вживую», со сцены на Дворцовой площади. Концерт пройдет с соблюдением всех необходимых мер безопасности», - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

В прошлом году из-за пандемии коронавируса концерт пришлось проводить онлайн, что, впрочем, не помешало ему собрать «огромную аудиторию по всему миру», как сообщил Беглов.

Также он добавил, что концерт будет транслироваться в режиме реального времени в интернете и на телевидении. В гала-концерте примут участие сопрано Энджел Блю и Притти Йенде, теноры Чарльз Кастроновов и Джозев Каллея, бас-баритон Эрвин Шротт, меццо-спорано Анна Горячева. Также выступят петербургские вокалисты и Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д.Д. Шостаковича.

Билеты на концерт – бесплатные, их можно получить на этом сайте, один человек может получить до 4 билетов.