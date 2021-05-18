Губернатор Петербурга подтвердил проведение ПМЭФ и Дня города в очном формате

День города в Петербурге состоится в очном формате. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подтвердил, что Петербургский международный экономический форум, матчи чемпионата Европы по футболу и День города в этом году пройдут в очном формате. Об этом глава города заявил 18 мая на заседании правительства.

- К нам в город приезжает очень много туристов, гостиницы все заполнены. У нас есть возможность провести в реальном режиме все эти мероприятия и праздники, - объяснил губернатор.

Однако он подчеркнул, что для этого должны постараться не только власти, но и каждый петербуржец – достаточно соблюдать действующие эпидемиологические правила, носить маски и пройти вакцинацию от коронавируса. Напомним, масочный режим в городе продлили до конца мая.