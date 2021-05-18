Очередной пожар вспыхнул в доме Басевича в Санкт-Петербурге

В Петербурге вновь горит дом Басевича. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге произошел пожар в известном заброшенном доме Басевича на Большой Пушкарской улице, 7. Напомним, на месте здания, построенного в стиле модерн, хотят возвести апартаменты для артистов театра Бориса Эйфмана. Дом пустует уже много лет, пожары там происходят регулярно, последний был в минувшем апреле. В этот раз его тушат по повышенному рангу сложности.

- Площадь горения обстановки уточняется. Сообщение о пожаре поступило в 17:54. В 18:48 ранг пожара повышен до 1-БИС. Сведения о пострадавших на данный момент не поступали, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

На месте работают 32 пожарных и 6 единиц техники. По словам очевидцев в соцсетях, мощно полыхает чердак, есть угроза обрушения перекрытий.