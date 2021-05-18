Два человека пострадали при падении конструкции во время урагана в Петербурге

Два человека пострадали во время ливня с грозой и мощным ветром в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

В МЧС сообщили минимум о двух пострадавших в Санкт-Петербурге из-за мощного ливня, сильного ветра и грозы, которые обрушились на город вечером 18 мая. Напомним, в Северной столице падали деревья, рвались провода, отключалось электричество, летала кровля и многое другое – вся подборка в отдельном материале «КП».

- По данным на 22:00, спасатели МЧС 57 раз выезжали на вызовы о происшествиях. Из них – 26 падений деревьев, 12 угроз срыва элементов кровли и слабо закрепленных конструкций, 9 обрывов проводов, 7 затоплений помещений, 3 падения кладки балконов. Повреждено 14 автомобилей, пострадали 2 человека от падения конструкции, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

Крыша фуд-корта свалилась на бабушку и внучку, как рассказывают очевидцы. Место оцеплено, пострадавшие в больнице. Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы в соцсетях сообщают, что среди пострадавших – бабушка и внучка. На них свалилась крыша фуд-корта. Женщине порезало лицо, а у трехлетней малютки, вероятно, перелом.