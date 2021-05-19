В ТЦ у «Пионерской» из-за сорванной крыши пострадали женщина и трехлетний ребенок

Часть крыши обвалилась в ТЦ у метро "Пионерская". Фото: vk.com/spb_today

В торговом центре у станции метро «Пионерская» вечером 18 мая пострадали женщина и трехлетний ребенок из-за обвалившейся конструкции, сообщают очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» ВКонтакте.

- На Пионерской обвалилась крыша и женщине, которая успела прикрыть собой маленьких детей, порвало крышей лицо. Женщину на скорой увезли, - говорится в публикации.

Прохожие спрятались под крышу торгового центра от сильного ветра и ливня, накрывшего вчера Петербург. Видимо, именно ветер стал причиной обрушения металлических листов, которые крепились к потолку, в результате один из них упал на женщину, закрывшую собой детей.

По предварительным данным, пострадавшая трехлетняя девочка получила перелом руки и сотрясение. Ее также госпитализировали.