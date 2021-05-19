Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 мая 2021 11:42

Удар молнии в крест Исаакиевского собора попал на видео

Мощная и разрушительная гроза прошла в Петербурге 18 мая
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
На видео попал удар молнии в крест Исаакиевского собора в Петербурге

На видео попал удар молнии в крест Исаакиевского собора в Петербурге

Фото: принтскрин видео.

Стихия не на шутку разбушевалась в Санкт-Петербурге вечером 18 мая 2021 года. Мощная гроза с ливнем и ураганом сносили все на своем пути. Разряды электричества покрывали все небо, а гром был, словно буквально под окнами стреляют из пушки. Так, во время шторма молния ударила в крест Исаакиевского собора. Этот момент попал на видео.

- Лучшая погода для прогулок в Петербурге, - пошутили в сети горожане.

По предварительной информации, крест собора не пострадал. А вот автомобилям и заборам города не повезло из-за деревьев, поваленных ураганным ветром. По официальным данным, стволы помяли 14 машин, 20 деревьев перегородили проезд и проход по городским дорогам. В некоторых дворах рухнули сразу несколько деревьев, причем, многие из них росли по 50 лет.

Стихия