Видео и фото последствий мощной грозы в Санкт-Петербурге 18 мая 2021: Четыре человека пострадали, упали десятки деревьев

Четыре человека пострадали по время грозы в Петербурге 18 мая Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Минувшая гроза с сильным ливнем обернулась для Северной столицы настоящей проблемой. Несмотря на большую интенсивность осадков, город затопило не сильно, так как во время дождя на улицах работали аварийные службы, откачивающие воду. А вот ураганный ветер серьезно повредил городу. "Комсомолка" собрала видео и фото последствий мощной грозы в Санкт-Петербурге 18 мая 2021 года.

- У нас настоящий "лесоповал" во дворе на Сестрорецкой улице, дом 4, - рассказал "КП-Петербург" местный житель. - Там тополя старые, лет по 50 росли и больше.

Ураган вырывал деревья с корнями Фото: Алина ЧЕМЕРИС

Деревья попадали на машины, а также на детскую площадку.

Еще огромное падение деревьев произошло во дворе на Ланском шоссе. Ураганный ветер буквально вырвал стволы прям с корнем. Помяты заборы, пострадали машины.

В МЧС сообщили, что во время грозы они 61 раз выезжали для ликвидации последствий стихии. Так, 30 сообщений было о поваленных деревьях, в 12 случаях сообщалось об обрушении кровли. Также было много обрывов проводов. Всего за ураган пострадало 14 автомобилей.

За время непогоды пострадали 14 машин Фото: СОЦСЕТИ

Не обошлось и без пострадавших людей. Так, на проспекте Испытателей обрушилась кровля ресторана быстрого питания, под которой находились четыре человека. После этого женщина 1953 года рождения и десятилетний ребенок попали в больницу. Еще двое: 17-летний подросток и 28-летняя женщина получили травмы, но были отпущены лечиться дома.

Синоптики прогнозируют, что 19 мая в Петербурге вновь ожидается гроза. По рекомендации МЧС, непогоду следует пережидать дома, а машины парковать подальше от деревьев.

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