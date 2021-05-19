Насильника в синей кепке поймали в Петербурге

В Петербурге поймали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 17-летней девушке в подъезде дома Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала подозреваемого в изнасиловании 17-летней студентки в парадной дома 18/2 по улице Адмирала Черокова. По данным следственного комитета, в среду, 19 мая 2021 года, 39-летнему мужчине предъявили обвинение, вопрос о мере пресечения еще решается.

- В полицию пострадавшая заявила 13 мая. Она рассказала, что накануне вечером возвращалась домой и в парадной на нее напал мужчина и совершил насильственные действия сексуального характера, после чего с места происшествия скрылся, - сообщили в следственном комитете Петербурга.

Девушка своего обидчика запомнила. Кроме того, он попал на камеры видеонаблюдения. Полиция знала, что надо искать смуглого мужчину славянской внешности. В момент нападения был одет в белую футболку, синие джинсы и синюю кепку.

Сейчас расследование по делу продолжается. Мужчине грозит от восьми до 15 лет тюрьмы.