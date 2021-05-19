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Происшествия19 мая 2021 15:56

Бастрыкин поручил принять меры против самокатчиков после избиения писателя в Петербурге

Из-за отсутствия норм для вождения электросамокатов происходят много ДТП
Лилия КОЗЛОВАЛилия КОЗЛОВА
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После избиения писателя на Невском глава СК потребовал от полиции Петербурга принять меры против самокатчиков

После избиения писателя на Невском глава СК потребовал от полиции Петербурга принять меры против самокатчиков

Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры против самокатчиков. Такое решение он вынес 19 мая 2021 года после инцидента в Санкт-Петербурге, когда группа парней на электросамокатах сбила несколько людей и избила писателя.

- Александр Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию действенных мер для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в городе, - рассказали в комитете.

Подобные случаи, когда люди травмируются на самокатах, либо сбивают пешеходов, нередки. Сейчас в законодательстве нет нормы, регулирующей вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов.

- Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто – безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение, - добавили в комитете.

ЧП