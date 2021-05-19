Бастрыкин поручил принять меры против самокатчиков после избиения писателя в Петербурге

После избиения писателя на Невском глава СК потребовал от полиции Петербурга принять меры против самокатчиков Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил принять меры против самокатчиков. Такое решение он вынес 19 мая 2021 года после инцидента в Санкт-Петербурге, когда группа парней на электросамокатах сбила несколько людей и избила писателя.

- Александр Бастрыкин поручил подготовить информацию с рекомендациями по принятию действенных мер для снижения случаев травматизма с участием электросамокатов и прохожих в городе, - рассказали в комитете.

Подобные случаи, когда люди травмируются на самокатах, либо сбивают пешеходов, нередки. Сейчас в законодательстве нет нормы, регулирующей вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов.

- Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто – безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение, - добавили в комитете.