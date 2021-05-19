Губернатор Петербурга поблагодарил бизнес за 105 млрд рублей, внесенных в бюджет в период пандемии

Губернатор поблагодарил бизнес за помощь городу. Фото: gov.spb.ru

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поблагодарил предпринимателей за вклад в бюджет города. В 2020 году от крупных предприятий поступило 105 миллиардов рублей налогов. Об этом сообщается на сайте администрации Петербурга.

- Мы были вынуждены вводить ограничительные меры, чтобы сохранить здоровье людей. Бизнес оказал городу большую помощь. Вы сохранили рабочие места, перепрофилировали свои производства, помогли обеспечить горожан необходимыми средствами защиты, лекарствами, медицинским оборудованием, транспортом, - сказал Беглов на встрече с представителями бизнеса в Смольном.

Также губернатор отметил, что у бизнеса и властей есть общая цель – развитие города и жизнь петербуржцев в «безопасных и комфортных условиях».

К слову, в сложный 2020-й год, отмеченный пандемией, бюджет Петербурга получил 587 миллиардов рублей налогов, то есть, на 2% больше, чем это было в 2019 году, когда экономическая и эпидемиологическая ситуация не была столь сложной.