Петербургская «Лента» покупает московскую торговую сеть «Билла»

"Лента" купила сеть московских супермаркетов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский ритейлер «Лента» купит сеть московских супермаркетов «Билла». Об этом стало известно 19 мая. Компания из города на Неве хочет этим резко упрочить свои позиции на столичном рынке.

- ООО «Лента» заключило соглашение о приобретении сети супермаркетов Billa Russia GmbH («Билла Россия») за 215 миллионов евро, - сообщает пресс-служба компании.

Как ожидается, сделка будет закрыта летом, если ее одобрит Федеральная антимонопольная служба России. При этом все магазины «Билла» будут переименованы в «Ленты» со сменой дизайна. В новую компанию перейдут около 5,5 тысяч человек.

Отметим, что это уже вторая крупная сделка на российском рынке за два дня. Накануне краснодарский «Магнит» решил приобрести за 92 миллиарда рублей сеть супермаркетов «Дикси», в том числе 458 магазинов в Петербурге и Ленобласти.

В этом случае, в отличие от «ленты», переименовывать магазины не планируется.