370 тысяч жителей Петербурга получили приглашение на вакцинацию от Смольного

Петербуржцы стали получать приглашения на прививку от коронавируса. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный пригласил более 370 тысяч жителей Северной столицы на вакцинацию от коронавируса через портал «Здоровье петербуржца». В личном кабинете сайта пользователям пришло соответствующее письмо. Власти продолжают говорить, что темпы прививочной кампании оставляют желать лучшего – текущая инфраструктура способна на большее, но не хватает желания горожан. Тем более заболеваемость слегка идет вверх, губернатор не исключает возвращения ограничений.

- В городе создана широкая и доступная сеть прививочных пунктов. Призываю петербуржцев иммунизироваться от COVID-19 - прививка не займет много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких, - обращается к петербуржцам вице-губернатор Олег Эргашев.

Добавим, что в Северной столице прививку можно сделать в примерно 150 местах, как в стационарных пунктах, так и мобильных. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 533 тысяч человек.