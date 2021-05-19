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Здоровье19 мая 2021 19:45

370 тысяч жителей Петербурга получили приглашение на вакцинацию от Смольного

Горожанам приходят соответствующие сообщения на портале «Здоровье петербуржца»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Петербуржцы стали получать приглашения на прививку от коронавируса.

Петербуржцы стали получать приглашения на прививку от коронавируса.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Смольный пригласил более 370 тысяч жителей Северной столицы на вакцинацию от коронавируса через портал «Здоровье петербуржца». В личном кабинете сайта пользователям пришло соответствующее письмо. Власти продолжают говорить, что темпы прививочной кампании оставляют желать лучшего – текущая инфраструктура способна на большее, но не хватает желания горожан. Тем более заболеваемость слегка идет вверх, губернатор не исключает возвращения ограничений.

- В городе создана широкая и доступная сеть прививочных пунктов. Призываю петербуржцев иммунизироваться от COVID-19 - прививка не займет много времени, при этом обезопасит вас и ваших близких, - обращается к петербуржцам вице-губернатор Олег Эргашев.

Добавим, что в Северной столице прививку можно сделать в примерно 150 местах, как в стационарных пунктах, так и мобильных. Полный курс вакцинации от коронавируса прошли уже более 533 тысяч человек.

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