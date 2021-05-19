Еще 1,5 млн петербуржцев надо привить от коронавируса для коллективного иммунитета

В Петербурге необходимо привить еще около 1,5 млн человек для формирования коллективного иммунитета. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Комздрав заявил о необходимости привить еще 1,5 млн петербуржцев, чтобы в городе сформировался коллективный иммунитет. Темпы вакцинации сейчас идут медленно, инфраструктура позволяет ускорить процесс, но желающих не так много. По словам главы комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, Северная столица сможет дышать полной грудью только в случае вакцинации 70% от всего взрослого населения.

- Взрослых у нас проживает около 4 миллионов. Так что где-то 2,6 или 2,7 млн должны иметь иммунитет еще у нас. Примерно 450 тысяч у нас переболело. 1,5 млн петербуржцев еще надо привить, - сообщил Дмитрий Лисовец во время эфира на телеканале «Санкт-Петербург».

Добавим, что горожане начали получать предложения о вакцинации в письмах на портале «Здоровье петербуржца». Записаться на прививку проще простого – по номеру 122.