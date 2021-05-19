Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия19 мая 2021 23:42

В Петербурге ураганный ветер снес беседку вместе с человеком

Порывы стихии достигали 20 м/с, пострадавшего госпитализировали
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙДмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Один человек пострадал в ходе урагана в Петербурге. Фото: ГУ МЧС России

Один человек пострадал в ходе урагана в Петербурге. Фото: ГУ МЧС России

ГУ МЧС России рассказало подробности травмы петербуржца, попавшего под раздачу ураганного ветра вечером 19 мая. Оказалось, что мужчина находился в беседке. Стихия опрокинула конструкцию вместе с ним. Пострадавшему понадобились медики скорой помощи. Состояние его здоровья не уточняется.

- В Санкт-Петербурге прошел комплекс неблагоприятных явлений (гроза, местами ливни, град, усиление ветра до 20 м/с), вызвавший падение деревьев и слабо закрепленных конструкций, в результате чего пострадал один человек. Он находился в опрокинувшейся беседке, его госпитализировали в больницу, - передает пресс-служба ГУ МЧС России.

Всего спасатели МЧС выезжали на вызовы о происшествиях 75 раз. Упало 52 дерева.

Стихия