Один человек и три авто пострадали из-за ливня и ветра вечером 19 мая в Петербурге

В Петербурге уже пострадал один человек за час бушевания урагана вечером 19 мая. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 19 мая в Санкт-Петербурге пострадал один человек из-за ураганного ветра и ливня, которые уже третий день подряд навещают город под закат. По данным на 21:00, спасатели МЧС 75 раз выезжали на вызовы горожан. Деревья и шаткие конструкции пробили уже три автомобиля. В остальном все не так плохо, как днем ранее, но надо быть начеку – порывы ветра достигают 15-18 м/c в отдельных районах.

В основном, в городе ветер вырывает и валит деревья. Фото: vk.com/spb_today

- Пожарно-спасательные подразделения совершили 75 выездов, из них на падение деревьев – 52 раза, на угрозу падения слабо закрепленных конструкций и элементов кровли – 23. Пострадал 1 человек. Повреждены три легковых автомобиля, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, в центре город закрыты все парки и скверы. Лучше всего вернуться домой и пережить непогоду в крепких стенах.