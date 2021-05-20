В Рыбацком частично размыло берег Невы из-за мощного ливня

В Рыбацком ливень частично размыл берег Невы, на воде появились мутные пятна. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Из-за мощного ливня с грозой, прошедшего в Петербурге вечером 18 мая, в Рыбацком частично размыло берег Невы. На это пожаловались местные жители, на следующий день на место прибыл инспектор Росприроднадзора. Специалист установил, что на воде появились мутно-коричневые полосы.

- Берег там не укреплен, и дожди размыли грунт, который попал в реку. В результате вода помутнела. Ранее инспекторы уже выезжали по этому адресу. Сбросов сточных вод там не обнаружили, - пишет «Мойка78» со ссылкой на управление Росприроднадзора по СЗФО.

По информации ведомства, 18 мая в Северной столице выпало около 72% осадков от месячной нормы мая. Разрушительные последствия «Комсомолка» публиковала отдельно: Ветер свалил почти 300 деревьев, пострадала бабушка и внучка, обрывались провода, отключалось электричество, а ливневка не справлялась с «океаном» воды.