Человек пострадал во время урагана в Петербурге 19 мая

В Петербурге во время шторма пострадал мужчина Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шторм, прошедший в Санкт-Петербурге накануне вечером, 19 мая 2021 года, не сравним с той грозой, которая накрыла город днем ранее, однако незаметно тоже не прошел. Мощный порывы ветра достигали 18 метров в секунду, из-за чего в Северной столице снова падали деревья. О последствиях урагана рассказали в МЧС.

- Пожарно-спасательными подразделениями совершено 89 выездов, из которых на падение деревьев - 62, на угрозу падения слабозакрепленных конструкций и элементов кровли - 27, - рассказали в управлении МЧС Северной столицы.

В результате от стихии пострадал один человек. Мужчину снесло ветром вместе с беседкой, в которой он находился. Пострадавшего госпитализировали. Также повреждено девять легковых автомобилей.

Напомним, днем ранее во время урагана ветер повалил более 160 деревьев, пострадали четыре человека.