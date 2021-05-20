Приморский проспект намертво встал из-за ремонта у Ушаковской развязки

Въезд в Петербург со стороны Приморского шоссе встал в 5-километровой пробке. Фото: Яндекс.Карты

Приморский проспект, а вместе с ним часть улица Савушкина и Приморского шоссе встали в «мертвую» пробку утром 20 мая. Причиной затруднений на дорогах стал ремонт на Ушаковской развязки, начавшийся с понедельника. Здесь меняют асфальт.

- Стоит все Приморское шоссе от Яхтенной улицы до Черной речки. По возможности объезжайте, - сообщают автомобилисты в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

По словам водителей, на то, чтобы проехать участок в 300 метров от Яхтенной улицы до ОКея уходит 20 минут. При этом альтернативных путей, если только не возвращаться за 20 километров и сворачивать на КАД, у людей нет. Да и то это сделать можно только до той же Яхтенной, а потом все - пробка.

Напомним, что движение по Ушаковской развязке и Приморскому проспекту ограничено по направлению от въезда в Петербург к центру с 17 по 26 мая