Правила эвакуации машин меняются в Петербурге

С 29 июня эвакуацией машин будет заниматься на ГИБДД, а Комитет по транспорту. Фото: Артем КИЛЬКИН

С 29 июня 2021 года Комитет по транспорту Петербурга начнет заниматься оформлением штрафов за неправильную парковку. Причем речь идет не о платных стоянках, а о всех дорогах города в принципе. Такое право было передано ведомству от ГИБДД. Как именно изменятся правила эвакуации стоящих под знаками машин, рассказали на специальной пресс-конференции.

- В целом порядок остается прежним – если эвакуировали автомобиль, владелец звонит по номеру 112 – приезжает в один из четырех офисов, получает протокол и документ который позволяет забрать авто со штрафстоянки,- сообщил председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Офисы, где будут оформлять протоколы, откроются в центре - 8-я советская улица, 31/27; на юге - проспект Ветеранов, 131; востоке - Синявинская улица, 3 и севере города - проспект Просвещения, 54.

Сами машины будут увозить на 12 штраф-стоянок, их адреса можно узнать по ссылке или по телефонам: 680–33–32 и 680–33–33.

Чтобы вернуть машину, водителю придется оплатить штраф в три тысячи рублей и еще столько же за услуги эвакуатора.