ГАТИ накажет подрядчика «Мостотреста» за огромную пробку на Приморском проспекте

Утро 20 мая началось на Приморском шоссе со стояния в пробке. Фото: vk.com/spb_today

Государственная административно-техническая инспекция Петербурга (ГАТИ) нашла нарушения в работе подрядчика, ведущего замену асфальта на Ушаковском путепроводе. На ситуацию обратили внимание после огромной пробки на Приморском проспекте утром 20 мая.

- Сегодня утром на Приморском проспекте образовалась пробка длиной более 5 километров. Сейчас там по заказу СПб ГБУ «Мостотрест» ведутся работы по текущему ремонту Ушаковского путепровода. Еще вчера мы зафиксировали грубые нарушения при проведении работ по данному адресу, за что в отношении руководителя подрядной организации возбуждено административное дело, - отметил начальник ГАТИ Олег Зотов на своей странице ВКонтакте.

По данным ГАТИ, дорожники начали снимать асфальт сразу по всей проезжей части, хотя должны были работать на полосах по очереди, оставляя две из них для проезда машин.

Как итог - почти «мертвое» движение и огромная пробка, вызвавшая нецензурные нарекания у автомобилистов.

Напомним, что работе на Ушаковском путепроводе продлятся до 26 мая.