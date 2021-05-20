Видео с отцом, истязавшим троих детей в Новгородской области, показал Следком

Отцу-тирану грозит от 3 до 7 лет тюрьмы. Фото: СУ СК РФ по Новгородской области.

Следственное управление СК России по Новгородской области опубликовало видео с допросом мужчины, которого обвиняют в истязании троих детей. По версии следствия отец ставил несовершеннолетних коленями на рисовую крупу и обливал ледяной водой.

- Отец троих несовершеннолетних детей, проживавший в городе Малая Вишера, систематически наносил побои своим детям, рассыпал рисовую крупу на полу, в грубой форме заставляя сесть на нее оголенными коленями, выливал ледяную воду на голову, причинял им физические и психические страдания, - сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным следствия, истязания продолжались с 2019 года. Сам мужчина при допросе вину признал: «Признаю, раскаиваюсь в содеянном».

Сейчас 38-летний отец задержан и отправлен в изолятор временного содержания в Новгороде. Позднее ему изберут меру пресечения до суда. По статье «истязание двух и более несовершеннолетних» ему грозит от трех до семи лет лишения свободы.